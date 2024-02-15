الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حكاية نيللى كريم مع الأسماء الغربية فى أعمالها؟

نيللي كريم
نيللي كريم

متميزة بالأسماء الشوجري من سكر لفراولة، دائمًا تظهر بأسماء مختلفة عن الجميع، منهم شخصية، سكر التي قدمها في مسلسل 100 وش، شخصية مريم في مسلسل تحت السيطرة من الأدوار المهمة، قدمت أيضًا في مسلسل سجن النساء، شخصية غالية، شخصية ملك في مسلسل سقوط حر، تعد من أعقد الشخصيات التي قدمتها نيللي كريم، وتظل شخصية جميلة في مسلسل لأعلى سعر من الشخصيات التي قدمتها نيللي كريم ومسك الختام فراولة في رمضان 2024.

 

وأمتازت نيللي كريم بالتنوع في اختياراتها الفنية، من أيقونة للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري من  خلال المسلسلات الدرامية المليئة بالشجن والألم منها: "سجن النسا، تحت السيطرة، فاتن أمل حربي" وبعدها انتقلت هذا العام الي الكوميديا بمسلسل فراولة.

 

ويشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة بين النجمات وعلى رأسهن الفنانة نيللي كريم التي تعود إلى الكوميديا بعد نجاح مسلسلها 100 وش.

 

ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

 

قصة مسلسل فراولة

قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات وتجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت فراولة أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين، ولكن هل هي حقا غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشونه جميعًا.

 

أبطال مسلسل فراولة
مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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