تجديد حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "توك توك" فى المرج

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين في مُشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها إصابة شخصين بسبب خلاف على ركنة “توك توك” بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوثها بين "طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما وتولت النيابة العامة التحقيق.