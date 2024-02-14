الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السادات ينتقد بيان حمدين صباحى بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن دعمه للدولة المصرية في مواجهة الأزمة الفلسطينية وهاجم حمدين صباحي الذي انتقد موقف مصر من القضية.

وأكد السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" على فضائية ON، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في البحث عن حل للصراع وترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بجهود دبلوماسية وسياسية كبيرة، وتسعى لوقف العنف وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف السادات أنه لا يمكن الجدال في دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وأن أداء الدولة المصرية وأجهزتها يستحق الاحترام والتقدير، منتقدًا بيان حمدين صباحي الذي انتشر على موقع الحركة المدنية، وقال إنه لم يتم الرجوع إلى رأي حزبه فيه، وأنه يحمل تصريحات لا تليق بالموقف المصري.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن حزبه ينتمي للحركة المدنية، لكنه لا يتفق مع صباحي في هذا البيان، وأنه يجب أن يكون هناك تضامن وتكاتف بين القوى السياسية في مواجهة الأزمة الفلسطينية.

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