الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السيدة انتصار السيسى: أرحب بضيفة مصر العزيزة قرينة الرئيس التركى

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز".

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي".

انتصار السيسي: زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر

وأضافت: "تشرفت بلقائها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديثًا زاخرًا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال".

وتابعت: "زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر، وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات".

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