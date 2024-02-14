مصدر مطلع ينفى انسحاب الوفد الإسرائيلى من اجتماعات القاهرة

علق الإعلامي أحمد موسى على الشائعات التي ترددت، اليوم، حول فشل مفاوضات القاهرة بشأن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب الوفد الإسرائيلى منها.

أكد موسى، خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، أنه تواصل مع مصدر مصري كبير حول حقيقة انسحاب الوفد الإسرائيلى من اجتماعات القاهرة، والذي نفى ذلك الأمر بشكل قاطع، موضحا أن جميع الأعضاء الوفود من الدول الأربعة يعملون على إنجاز الصفقة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.

أشار موسى إلى أنه سأل المصدر عن علاقة المفاوضات بوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والذي أكد أن المرحلة الأولى تتضمن 6 أسابيع من الهدنة بالفعل.