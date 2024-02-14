الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يفتتح فعاليات اللقاء الحوارى لمواجهة إدارة الأزمات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات اللقاء الحواري الثاني ضمن سلسلة لقاءات حوارية لمواجهة وإدارة الأزمات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي"، التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تنظمه الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية- الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمحافظة أسيوط.

حضر اللقاء، نخبة من الخبراء التنفيذيين المعنيين بموضوع الأزمات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، بمشاركة 300 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بأسيوط وسوهاج والمنيا (مسئولي إدارة الأزمات- مديري الإدارات الفرعية- مديري مراكز الشباب والأندية الرياضية).

بدأت فعاليات اللقاء، بعزف السلام الوطني، ثم مداخلة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لافتتاح اللقاء الحواري، وقدم خلاله كلمة افتتاحية نقل خلالها تحياته للسادة الحضور من قيادات المديريات المشاركة والخبراء والمتخصصين وأشاد سيادته بدور إدارة الأزمات، وأكد أهمية تنفيذ المزيد من اللقاءات التوعوية بجميع المحافظات مع ضرورة تكثيف مجهودات الإدارة في التصدي للشائعات أثناء الأزمة.
تم عرض العديد من الفيديوهات التوعوية (استراتيجية الاستفهامات الخمسة للتفكير العلمي أثناء حدوث الازمات- الإرشادات الواجب إتباعها للتعامل مع السيول)، ثم أعقبها ورش عمل عن الإسعافات الأولية للإصابات التي قد توجد في الملاعب الرياضية وحمامات السباحة قدمها سامح ميسرة - مشرف بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط.

وعلى هامش اللقاء، تم عرض عدد من التجارب العملية والنظرية عن الإخلاء وكيفية التعامل مع الحالات التي تستلزم معها الإخلاء فوري، وإنتهى اللقاء بعرض فيديو توعوي عن الحرائق وأنواعها وطرق الإخلاء المختلفة أثناء حدوث الأزمة.

ويواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاته الحوارية مع الشباب في مختلف المحافظات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس

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