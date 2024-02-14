وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتتويجه بكأس العالم للقوة البدنية

هنأ د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للقوة البدنية بعد تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، يليها روسيا في المركز الثاني وإيطاليا في المركز الثالث.

ونجح المنتخب المصري في التتويج بـ 235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.

وأكد وزير الرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر، والتي تلعب باسمها في كل مكان.

وأشار د.أشرف صبحي إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

واحتلت مصر ترتيب جدول الميداليات يليها روسيا ثم إيطاليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بمشاركة ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة من 21 دولة، حيث مثلَ منتخب 20 لاعبا ولاعبة، وشارك باقي اللاعبين الذين حققوا الرقم التأهيلي بفريقي ب وج.

شهد وزير الرياضة، اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة ٣٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة.