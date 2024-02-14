نتائج بطولة الجامعات المصرية للملاكمة بصالة المنشآت الرياضية بحلوان

أقيمت بطولة الجامعات المصرية للملاكمة، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الطلابية للجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد الرفاعى) الـ 51 للعام 2023- 2024، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من ١١: ١٣ فبراير ٢٠٢٤ بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان.



وأقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان.



وعقدت فعاليات الدورة تحت إشراف وحضور كلا من: الدكتور محمد صبحي حسانين، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والمشرف العام علي مركز المنشآت الرياضية.

وفي تصريح له، أشاد الدكتور قنديل بشباب الجامعات المتميز والمبدع في مختلف المجالات والأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، على جاهزية صالة المنشآت الرياضية بالجامعة لاستضافة مثل هذه البطولات، معربًا عن سعادته باستقبال الجامعات المشاركة.

هذا وقد شارك في البطولة عدد (٢٨) جامعة من بين الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، وجاء عدد المشاركين في البطولة (٢٣٥) طالبا، حضور (٣٥) إداريا ومشرفا ومدربا من الجامعات والمعاهد المصرية.

واعلنت النتائج كالتالي "وزن ٥١ ك، حصل على المركز الأول/ عبدالله سعيد ناصر جامعة حلوان، والمركز الثاني/ عبدالله محمد محرم المعاهد العليا، بينما حصل على المركز الثالث/ عبدالسميع محمد عبدالسميع المعاهد العليا، والثالث مكرر/ أحمد محمد زكريا جامعة عين شمس

جاءت نتائج وزن ٥٤ ك كالتالى:

- المركز الأول/ أحمد أسامة محمد المعاهد العليا.

- المركز الثاني/ عمرو أحمد حامد المعاهد العليا.

- المركز الثالث/ عمر طارق عبد الغفار جامعة المنصورة.

- المركز الثالث مكرر/ تحسين محمد تحسين جامعة طنطا.

بينما أسفرت نتائج وزن ٥٧ ك:

- المركز الأول/ مصطفى عادل حمدي المعاهد العليا.

- المركز الثاني/ احمد محمد احمد جامعة المنصورة .

- المركز الثالث/ محمد شكري محمد جامعة الاسكندرية.

- المركز الثالث مكرر/ احمد محمد علي جامعة اسيوط.

وجاءت نتائج وزن ٦٠ ك:

- المركز الأول/ حسام حسن محمد المعاهد العليا.

-المركز الثاني/ زياد طارق صالح جامعة المنصورة.

- المركز الثالث/ يسري غالي الجميل جامعة المنصورة

- المركز الثالث مكرر/ مؤمن احمد محمد جامعة المنوفية.

بينما أعلن نتائج وزن ٦٣،٥ ك:

- المركز الأول/ عبد الفتاح هشام جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني/ احمد محمد سيد جامعة القاهرة..

- المركز الثالث/ حازم عبد الناصر عبدون المعاهد العليا.

- المركز الثالث مكرر/ حمزه اشرف سيد جامعة المستقبل.

وكانت نتائج وزن ٦٧ ك:

- المركز الأول/ محمود صبحي السباعي جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثاني/ احمد جمال عدوى جامعة طنطا.

- المركز الثالث/ عبد الله حمدي محمد جامعة القاهرة.

- المركز الثالث مكرر/ محمد فارس جاد جامعة عين شمس.

وجاءت نتائج وزن ٧١ ك:

- المركز الأول/ مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا.

- المركز الثاني/ احمد منصف محمد المعاهد العليا.

- المركز الثالث/ خالد حامد عبد الله جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث مكرر/ اسلام محمد عبد الغني جامعة اسيوط.

وحصل على وزن ٧٥ ك:

- المركز الأول/ مصطفى ضاحي عبد الرحيم المعاهد العليا.

- المركز الثاني/ أحمد منصف محمد المعاهد العليا.

- المركز الثالث/ علي عمرو احمد جامعة حلوان..

- المركز الثالث مكرر/ علي ياسر علي جامعة حلوان.

ووزن ٨٠ ك:

- المركز الأول/ عمر أسامة أحمد جامعة القاهرة.

- المركز الثاني/ محمد أحمد محمد جامعة طنطا.

- المركز الثالث/ عمار ياسر محمد الاكاديمية العربية.

- المركز الثالث مكرر/ محمد سعيد بكري جامعة حلوان.

وزن ٨٦ ك:

- المركز الأول/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح جامعة طنطا.

- المركز الثاني/ حسام حماده حسين جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثالث/ عز الدين مصطفي سعد الاكاديمية العربية.

- المركز الثالث مكرر/ احمد سامي عبد الحليم جامعة طنطا.

وزن ٩٢ ك:

- المركز الأول/ محمد بلال احمد جامعة طنطا.

- المركز الثاني/ محمود أحمد سالم جامعة مصر للعلوم.

- المركز الثالث/ احمد رمضان رجب جامعة طنطا .

- المركز الثالث مكرر/ احمد حسين عبدالرشيد جامعة طنطا.

بينما جاءت نتائج وزن +٩٢ ك:

- المركز الأول/ محمد أحمد محمد جامعة مصر للعلوم.

- المركز الثاني/ بلال عامر فرغلي المعاهد العليا.

- المركز الثالث/ ادهم عمرو عبد الغني جامعة حلوان .

- المركز الثالث مكرر/ احمد حسن سعد جامعة المنوفية.