الأولمبية المصرية تستعد لسفر بعثة مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بغانا

تجري الاستعدادات على قدمٍ وساق داخل أروقة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، من أجل إنهاء إجراءات بعثة مصر المشاركة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 23 مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا.

وتقام النسخة الـ13 من دورة الألعاب الإفريقية تحت رعاية رئيس دولة غانا "نانا اكوفو ادو"، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات (منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد) و7 ألعاب استعراضية.

وقد استقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على المشاركة بهدف الفوز بالبطولة وتحقيق أكبر عدد من الميداليات؛ لذلك تقرر أن يقتصر السفر على اللاعبين والفرق المتوقع فوزهم بميداليات والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يشمل جدول منافسات الدورة على ثمانية ألعاب مؤهلة للأولمبياد وهي: المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، وألعاب القوى.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 240 لاعبًا بواقع 150 لاعبًا و90 لاعبة يتنافسون في 20 رياضة مختلفة وهي: مصارعة الزراعين (8 رجال و6 سيدات)، ألعاب القوى (11 رجال و4 سيدات)، الريشة الطائرة (5 رجال و5 سيدات)، كرة السلة 3X3 (4 رجال و4 سيدات)، كرة الطائرة الشاطئية (2 رجال و2 سيدات)، الكرة الطائرة (12 رجال و12 سيدات)، الملاكمة (4 رجال و2 سيدات)، الشطرنج (2 رجال و2 سيدات)، الهوكي (20 رجال)، كرة اليد (16 رجال)، الجودو (7 رجال و7 سيدات)، الكاراتيه (11 رجال و9 سيدات)، السباحة (10 رجال و5 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال و4 سيدات)، التايكوندو (8 رجال و8 سيدات)، التنس (4 رجال و4 سيدات)، الثلاثي (رجل وسيدة)، رفع الأثقال (6 رجال و6 سيدات)، المصارعة (12 رجال و6 سيدات)، كرة السرعة (3 رجال و3 سيدات).

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية، كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015، بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية، والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.