الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسر المحتجزين: قرار الانسحاب من "مفاوضات القاهرة" حكم بالإعدام

المحتجزين لدى حماس
المحتجزين لدى حماس

وصفت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالابتعاد في الوقت الحالي، عن المحادثات غير المباشرة مع حماس في القاهرة، أنه "حكم الإعدام".

وقال منتدى أسر الرهائن الإسرائيليين في بيان له، اليوم الأربعاء، إن أهالي المحتجزين استقبلوا باستغراب قرار نتنياهو الابتعاد عن مفاوضات القاهرة.

وأضاف البيان: اتضح أن بعض أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على التضحية بحياة الرهائن دون الاعتراف بذلك.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على حماس تغيير موقفها التفاوضي قبل أن تتمكن من مواصلة المحادثات في القاهرة.

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنهم سيواصلون المشاركة في المحادثات التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال في غزة، لكنها رفضت حتى الآن اقتراحا مضادا قدمته حماس يطالب بالإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين..

وقالت منظمة الرهائن: هذا قرار فاضح ويعني حكم الإعدام والتضحية الواعية لـ 134 رهينة يقبعون في أنفاق حماس.

وأضافوا: "إذا فكر رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في التخلي عن المحتجزين حتى الموت في عذاب ولا مبالاة، فسوف يواجهون ملايين الإسرائيليين".

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