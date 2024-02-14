الإصلاح والنهضة: زيارة أردوغان تعكس مكانة مصر ودورها المحورى

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لمصر تبعث عدة رسائل وتعكس مكانة مصر ودورها المحوري على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف "عبدالعزيز" بأن التقارب المصري التركي يؤكد أن الجمهورية الجديدة تمد يدها لكل القوى الإقليمية والدولية، وأن هناك سعي من الدولة المصرية للانفتاح وتوسيع دائرة علاقاتها الخارجية بما يدعم المصالح العليا والأمن القومي المصري.

وأشار هشام إلى أن أزمة غزة الأخيرة وتقارب الموقف التركي وتبنيه لوجهة النظر المصرية في الحرب على غزة كان له أبلغ الأثر في دعم التقارب بين البلدين.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن أمله في أن يدعم ذلك التقارب العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.