مسلسلات رمضان 2024.. من هو منذر مهران الطفل بطل "حق عرب"؟

ينافس الفنان أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2024 في هذا العام بمسلسل جديد "حق عرب"، وهو ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك الطفل منذر مهران خلال موسم رمضان القادم، في مسلسل حق عرب وهو ينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

وبدأت شهرة الطفل عندما شارك في مسلسل "جزيرة غمام" اشتهر بشكل أكبر والأطفال نادوه في الشوارع باسم "سمير" نسبة لشخصيته في المسلسل.

وسبق وشارك منذر مهران مع أحمد العوضي في رمضان الماضي 2023، بمسلسل ضرب نار، وكان من بطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ومن ناحية أخرى، شارك منذر مهران في فيلم ع الزيرو، والذي عرض في الفترة الماضية بالسينمات، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وشارك الطفل منذر مهران أيضا في أن تصويره كليب "مصباح علاء الدين" مع النجم محمد رمضان حقق له شهره كبيرة وأطلق عليه شبيه محمد رمضان.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.