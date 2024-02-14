تعرف على دور النساء في حياة صاحب "امبراطورية ميم"

يأتي مسلسل"إمبراطورية ميم"، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهو واحد من ضمن أكثر الأعمال التي يتشوق محبي الأعمال الدرامية لمشاهدته، خاصة أن العمل جاء في صيغته الأول عبر فيلم من بطولة سيدة الشاشة العربية السيدة "فاتن حمامة " ليأتي في صبغته الجديدة عبر مسلسل يجسد دور البطولة الفنان خالد النبوي، "امبراطورية ميم" هي رواية للكاتب الصحفي والروائي إحسان عبد القدوس، أحد أهم وأبرز كتاب العالم العربي، وواحد من رواد الكتابة التي قدمت قضايا المرأة المصرية، عن دور النساء في حياة إحسان عبد القدوس الكاتب والصحفي يدور التقرير التالي:

في كتاب "محمد الشناوي" إحسان عبد القدوس بين الأدب والسياسة يقدم صورة اخرى للكاتب والصحفي والروائي إحسان عبد القدوس، تلك الصورة المطمورة، المتعلقة بحياته الأسرية ليكشف تفاصيل تلك الحقيقة التي جمعت إحسان عبد القدوس ووالدته السيدة فاطمة اليوسف، والتي تقول في رسالتها له:

ولدي رئيس التحرير.. عندما اشتغلت بالصحافة وأسست هذه المجلة "روزاليوسف"، كان عمرك خمس سنوات، وقد لا تذكر أني حملت العدد الأول ووضعته بين يديك الصغيرتين وقلت: هذا لك.

ومرت عشرون عاما، قضيتها وأنا أرقب في صبر وجلد نمو أصابعك حتى تستطيع أن تحمل القلم، ونمو تفكيرك، حتى تستطيع أن تقدر هذه الهدية، التي كونتها بدمي وأعصابي خلال سنين طويلة ؛ لتكون أهمس في أذنيك وصية أم إلى ابنها وبوصية جيل إلى جيل..".

عن سر هذه الرسالة في حياة إحسان عبد القدوس قال: كانت بالنسبة لي الأم والرائد، والمعلم الأول ( سواء في الحياة أو في المهنة، وفي الرسالة التي لخصت فيها فاطمة اليوسف كما قالت بنفسها، وصية جيل لجيل، أجد خلاصة دقيقة وأمينة للمنهج الذي يلخص حياي كلها، بجميع منطلقاتها الشخصية، والأدبية والسياسية.

الزهد في الشهرة

واحدة من أهم وأبرز الوصايا التي حرصت فاطمة اليوسف ان ترثه لابنها، والذي ينفذها بحرص ومحبة فيقول الزهد في الشهرة؛ زهدا وصل بي إلى مرحلة الخجل من لقاء الناس، لعل هذا هو سر عزوفي عن الأضواء بوجه عام من ناحية، وعن أي مجال أضطر فيه للكلم من جهة أخرى، فأنا أميل إلى التعبير بالكلمة المكتوبة، أكثر مما أحسنة. بالكلمة المنطوقة، ولعل هذا يكون عذرا مقبولا عند الأصدقاء من ابناء الإذاعة والتليفزيون، الذين طالما تصوروا أن رفضي الاشتراك بالحديث في برامجهم راجع إلى أسباب أخرى ليس من بينها عزوفي عن الكلام، وزهدي في الوقوع تحت دائرة الأضواء.

هناك امرأة اخرى في حياة إحسان عبد القدوس كان لها اعظم الأثر في تجربته مابين الصحافة والابداع، فكما يقول إحسان "من المؤكد أن المرأة لها دور بارز في حياتي، وقد وضح تأثيره في كل ماكتبه _ وطبيعة الأشياء وسنة الحياة تنفي أن تأثري بالمرأة لم يتوقف عند أمي وحدها، رغم ما كان لها من شخصية شمولية أثرت على وعلى كل من عمل معها".

عن زوجته يقول كان لها أثر آخر لايقل أهمية عن كل ما ذكرت، فلولا ثقتها بي وأا في مطلع حياتي، لما وجدت الشجاعة لكافية على الاستقلال بنفسي، استقلال دفع أمي ذاتها إلى الأطمئنان لقدرتي على المضي في الحياة، لقد أعطتني شريكة حياتي الصورة المثالية للزوجة، التي تفهم دورها في حياة زوجها، والتي تستطيع أن تشل هذا الدور تبعا للظروف التي يمر بها زوجها في مراحل حياته المختلفة. وعلى سبيل المثال، فقدعاشت معي زوجتي في بدء حياتي ببضعة عشر جنيها، هي كل دخلي في ذلك الوقت.