الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن الموجة 22.. الرى تشن حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية  للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، ضمن الموجة 22 من الحملة القومية لإنقاذ النيل واسترداد أراضى الدولة.

كما تستمر وزارة الموارد المائية والري، في إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، بهدف تحقيق الردع وعدم العودة إلى المخالفة من جديد وإزالة التعديات بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل

فى ذات الإطار، نفذت الإدارات المركزية للرى، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل ضمن فعاليات الموجة 22 من الحملة القومية تضمنت إزالة مخالفات على مساحة إجمالية 487 متر مربع، وإزالة حالتى تعدى عبارة عن اسوار ومبانى  مخالفة بزمام هندسه ري قلين بالإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، مع التأكيد على تحرير محاضر فورية وإزالة المخالفات على نفقة المعتدين.

تنفيذ حملات إزالة موسعة لكافة التعديات والمخالفات على نهر النيل والترع والمصارف بمختلف محافظات مصر 

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ حملات إزالة موسعة لجميع التعديات والمخالفات على نهر النيل والترع والمصارف بمختلف محافظات مصر، لافتًا إلى التشديد على متابعة المجارى المائية يوميًا لمنع أية مخالفات.

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كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ل"الدستور"، أنه يتم تنفيذ إزالة التعديات التى تخالف القوانين والضوابط المنظمة بمنع التعدى والبناء على المجارى المائية ونهر النيل، مشيرًا إلى إزالة جميع أشكال وأحجام التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

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