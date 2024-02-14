الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بدون سابق إنذار".. "المتحدة" تطرح بوستر منفرد لآسر ياسين في رمضان

آسر ياسين
آسر ياسين

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل “بدون سابق إنذار”، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

شخصية آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار 

يظهر آسر ياسين خلال أحداث  المسلسل بشخصية مهندس وابنه مريض سرطان، ما يدخله في أزمات عديدة.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

المسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة فقط، وكان يحمل في البداية اسم "الساعة 5" ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار شخصية آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار بوستر منفرد للفنان آسر ياسين دراما رمضان 2024 المخرج هانى خليفة

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