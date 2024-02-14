الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عودة وفاء مكي للشاشة عبر "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

تشارك وفاء مكي في موسم دراما رمضان القادم 2024 بمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر الفنان الشاب مراد فكري الذي يشارك في مسلسل حق عرب صورة جمعته بـ"وفاء"، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بسم الله.. توكلنا على الله وفاء مكي ومراد فكري صباحكم سكر مسكر".

عودة وفاء مكي 

ويعد حق عرب هو العودة الأولى لها بعد ابتعادها عن التمثيل لما يقرب من 8 سنوات منذ عام 2015 ومشاركتها في مسلسل "الكابوس".

وانقطعت وفاء مكي عن التمثيل لسنوات طويلة بسبب قضيتها الشهيرة في تعذيب خادمتها الطفلة، لتعود مجددًا في دراما رمضان 2024 وتشارك في تصوير أحداث مسلسلها الجديد "حق عرب"، والذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2024، والذي

وفاء مكي هي من مواليد 12 سبتمبر 1966 تبلغ من العمر 56 عامًا، حصلت على شهادة الدبلوم في التجارة، وكانت بدايتها في التمثيل عام 1985 من خلال أداء الأدوار الصغيرة، ثم نالت نجومية كبيرة بعد أدائها شخصية "مهجة" في مسلسل "ذئاب الجبل" أوائل التسعينيات.

واتهمت في قضية تعذيب خادمتها عام 2001، وتم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، ولكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى ثلاث سنوات لتخرج عام 2004.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

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