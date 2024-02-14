الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة المالية" توافق على تغيير الاسم التجاري الجديد لشركة بيت التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجاري الجديد لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، ليصبح "سلامة للتأمين التكافلي - مصر".

كشف محمد عبد المولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي -مصر، عن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق على الطلب الذي تقدمت به الشركة لتغيير الاسم التجاري، مشيرًا إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي تغيير الاسم أيضا.

وقال إن تغيير الاسم التجاري جاء في إطار استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية - أكبر مجموعات التأمين التكافلي علي مستوي العالم - لتنميط فروعها الخارجية المنتشرة في دول عديدة، في خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التي تقدمها للعميل في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.

وأشار العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر، إلى أن خطوة تغيير الاسم التجاري هي واحدة من مشوار طويل بدأنا منذ سنوات قليلة، وسنستكمله الفترة المقبلة والذي سينعكس ليس فقط علي مستوي إعادة صياغة الاسم التجاري والعلامة التجارية بل علي مستوي الخدمة والتي نعمل علي تجويدها يومًا بعد الأخر وهو ما يلحظه عميل الشركة والذي يمثل شريكًا لها في النجاحات التي تحققت.

وأضاف، أن هناك استراتيجية نعمل علي تنفيذها منذ سنوات ثلاث ، تستهدف أن تصبح شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، واحدة من أفضل اللاعبين على مستوي القطاع في سوق تأمين الممتلكات التي تعمل وفق أسلوب التكافل الذي يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.

كما أكد محمد عبد المولي أن سلامة للتأمين التكافلي - مصر، وضعت على عاتقها صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات كلِ في تخصصه، بحيث تتشابك تلك المهارات والخبرات مع بعضها لتكوين وجبة دسمة من الخدمة التي يلحظ العميل تحسنها بشكل سريع، والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تتجاوزه الي خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل، انتهاء بسرعة صرف التعويضات ومنح العملاء حقوقهم دون توان او تراخي.

ولفت إلى أن شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر لديها استراتيجية متكاملة تعمل على تنفيذها من خلال خطتها السنوية، لافتا إلى أن خطة الشركة العام الجاري 2024 تقوم علي عدة محاور ، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة على مستوي التسويق الالكتروني والرقمي، والعمل على استثمار الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.

وأوضح أنه من بين المحاور أيضا دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التي تلائم تلك الاحتياجات مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية بمعني وضع خطط عديدة للتحصيل بما يتناسب مع ظروف العميل وبما لايخل بالمستهدفات.

ومن بين المحاور دعم المركز المالي والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة، علاوة على تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا.

الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية اجمتاع البورصة و الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

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