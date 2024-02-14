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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية والثالثة بالعبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأربعاء،  قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم 683 لسنة 2023 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي (29)، بمساحة 142.54 فدان بمدينة العبور الجديدة، وكذلك المجاورة الثالثة الحي (32) بمساحة 94.03 فدانًا وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتي تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.


ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم 683 لسنة 2023 بتاريخ 16/8/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (24008) بتاريخ 13/6/2023 بشأن اعتماد المخطط الهيكلى لمساحة 4480 فدان داخل حدود مدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـــــــرر:

( المادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة الثانية بالحى (29)، بمساحة 142.54 فدان بمدينة العبور الجديدة، وكذا المجاورة الثالثة الحى (32) بمساحة 94.03 فدان وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار.

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