الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اعترافات المتهم بخطف عامل وطلب فدية من والدته بالمنصورة

خطف
خطف

"نصب عليا في ٢ مليون وقال هيشغلهم لي" بهذة العبارة اعترف أحد المتهمين بخطف عامل ومساومة والدته بالمنصورة على دفع فدية لعودته. 

و أشار المتهم الرئيسي إلى أنه اتفق مع ٦ آخرين لخطف المجني عليه ومساومة والدته على مبلغ ٥ مليون جنيه ظنًا منه أن المتهم جمع مبالغ مالية حصيلة النصب على آخرين، وأنه نصب عليه في مبلغ ٢ مليون جنيه بدعم توظيفهم. 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط المتهمين بخطف عامل لطلب فدية 5 مليون جنية بالمنصورة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية باختطاف شقيقه عامل "له معلومات جنائية" حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم، وورود اتصال تليفونى لوالدته ومساومتها على دفع مبلغ ( 5 مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه لقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى "خدمات الدفع الإلكترونى".

و بإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية ودمياط والدقهلية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ (2 مليون جنيه) بزعم توظيفها له وعدم التزامه بذلك،  فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة بمقابل مادى، حيث قاموا بالتوجه لمحل عمل المجنى عليه واصطحابه لمزرعة ملك أحدهم (كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) مستخدمين سيارتين ملاكى ومساومة أهليته، كما أرشدوا عن السيارتين المستخدمتين  في لرتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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