15 فبراير.. استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق "توك توك" بدكرنس

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بالتخلص من سائق توك توك، بعدما أنهوا حياته طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلاف قديم ومشاجرة وقعت بينهم خلال حفل زفاف بقرية كفر أبوناصر مركز دكرنس بالدقهلية.

وتستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توكتوك دكرنس

أحال المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، كل من: «السعيد ع.م.ص.ال» (محبوس)، 20 سنة، مبلط، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«عادل م.ص.ال» (محبوس)، 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«محمود ن.ع.ال.ع» (هارب)، للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 1 /10 /2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه «أحمد محمد حامد محمد البرعي»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)، وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توك توك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.