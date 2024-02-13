الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

15 فبراير.. استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق "توك توك" بدكرنس

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بالتخلص من سائق توك توك، بعدما أنهوا حياته طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلاف قديم ومشاجرة وقعت بينهم خلال حفل زفاف بقرية كفر أبوناصر مركز دكرنس بالدقهلية.

وتستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توكتوك دكرنس 

أحال المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، كل من: «السعيد ع.م.ص.ال» (محبوس)، 20 سنة، مبلط، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«عادل م.ص.ال» (محبوس)، 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«محمود ن.ع.ال.ع» (هارب)، للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 1 /10 /2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه «أحمد محمد حامد محمد البرعي»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)، وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توك توك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة قتل اجهزة الامن النيابة العامة سرقة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

اقتصاديون: 10 مليارات دولار استثمارات تركية مرتقبة وتوقعات بإقرار التبادل التجارى بالعملة المحلية

عاجل| غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام بلوزداد.. وأكرم توفيق يطلب حسم مصيره النهائى

موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة

وفاة محمد الظواهرى الشقيق الأصغر لزعيم القاعدة السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟