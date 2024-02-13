مصرع عاطل تدخل لفض مشاجرة فتلقى طعنة قاتلة بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه بعد تعرُّضه لطعنة في الصدر خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين في حدائق أكتوبر.

مقتل عاطل طعنًا بحدائق أكتوبر

وتلقى رئيس مباحث حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع. عند وصول الشرطة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين “سامح”، 40 عامًا، موظف، و"عاطف" 50 عامًا، عاطل وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.