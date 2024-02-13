الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عاطل تدخل لفض مشاجرة فتلقى طعنة قاتلة بحدائق أكتوبر

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

لقي شخص مصرعه بعد تعرُّضه لطعنة في الصدر خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين في حدائق أكتوبر.

 مقتل عاطل طعنًا بحدائق أكتوبر

وتلقى رئيس مباحث حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع. عند وصول الشرطة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين “سامح”، 40 عامًا، موظف، و"عاطف" 50 عامًا، عاطل وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محكمة قتل اجهزة الامن النيابة العامة سرقة

الأكثر قراءة

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

كشف لغز سرقة طالب داخل إحدى المولات الشهيرة بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟