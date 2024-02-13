وزارة العمل: مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية وورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية بالأقصر



شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، على مدار يومين، فى مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال لقاءً موسعا مع محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة كافة الإجراءات الخاصة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في هذا المجال، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مديريات العمل، والتربية والتعليم والشباب والرياضة،، والتضامن الاجتماعي، ومنطقة وعظ الأزهر والكنيسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في هذا الشأن وتوفير فرص عمل سواء من خلال التدريب أو تقديم الدعم ودراسات الجدوى والقروض المختلفة وغيرها من الجهود التوعوية والتثقيفية التي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.



وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك اللقاء يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل دور المديريات وأجهزتها بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالعمل على الحد من مخاطرها، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على دور وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بتوفير فرص العمل والتدريبات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات خاصة فى (التدريب من أجل التشغيل)، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والرقابة على تشغيل المرأة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها للحد من تلك الظاهرة، ومنوهًا إلى أنه شاركت المديرية في اليوم الثاني بورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية والقيادات المؤثرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي جرى تنظيمها بفندق سونستا سان جورج التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.

