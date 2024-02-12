الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: لا يمكن لأحد فى العالم "لى ذراع" مصر (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه في اليوم الـ129 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وأكدت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات، قائلة: لا يمكن لأحد في العالم "لي ذراع" الدولة المصرية.

وأضافت أن حركة حماس تؤكد دائمًا أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي حمّل مصر مسئولية الصراع في غزة، تحريضية وغير مقبولة، وليس لها أي أساس من الصحة.

غزة قصف إسرائيلي رفح العدوان الصهيوني في المساء مع قصواء الشهداء والجرحى وزير المالية الإسرائيلي مصر

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