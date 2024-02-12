الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعادة حركة المرور بعد رفع آثار سيارة محترقة بصلاح سالم

سيارة محترقة بصلاح
سيارة محترقة بصلاح سالم

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناشها لإزالة آثار سيارة محترقة شبّت فيها النيران بطريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من نفق الأزهر إلى الفردوس، كما تم سحب الكثافات المرورية الناجمة عن حريق السيارة وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وشهد شارع صلاح سالم حالة من التكدس المروري بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكي ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحريق، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

الادارة العامة لمرور القاهرة طريق صلاح سالم نفق الأزهر الكثافات المرورية سيارة محترقة حريق شارع صلاح سالم

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