إعادة حركة المرور بعد رفع آثار سيارة محترقة بصلاح سالم

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناشها لإزالة آثار سيارة محترقة شبّت فيها النيران بطريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من نفق الأزهر إلى الفردوس، كما تم سحب الكثافات المرورية الناجمة عن حريق السيارة وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وشهد شارع صلاح سالم حالة من التكدس المروري بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكي ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحريق، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.