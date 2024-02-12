الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتصار جديد للرياضة دوليا.. "كاس" ترفض دعوى حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية

إدريس
إدريس

تلقي كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس  والاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد القرار الذى صدر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والمتضمن رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف الدكتور إسماعيل شاكر ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية وانتصرت لشرعية الإجراءات التى تم اتخاذها سواء من عمومية الفروسية المصرية أو من عمومية الأولمبية المصرية.


وفى هذا السياق اكد المهندس ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكافة إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والاولمبية، مشيرا أن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لكافة عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية وهو الأمر الذى يتحقق معه الإنجازات المتتالية فى شتي اللعبات الرياضية فضلا عن المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعدها لوس أنجلوس 2028 خاصة فى ضوء الدور والمساندة التى تقدمها مشروعات اكتشاف الموهوبين التى تنفذها الوزارة وتعد حاليا بمثابة الذراع الأهم فى مد كافة الاتحادات بالأبطال الرياضيين الواعدين فى شتي اللعبات.


وحرص ياسر إدريس فى تصريحاته على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم على الذى قدم مجهودا رائعا فى توضيح كافة المعلومات المحكمة الدولية .

الأولمبية الدولية تعتمد تعيين ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية اعتماد صحة ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة السابق وإسناد المهمة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية الغير عاديه.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية  طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».

من جانبه أعرب المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقديره للجنة الأولمبية الدولية على شهادتها بصحة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من جانب الجمعية العمومية الغير عاديه للجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على استمرار العمل بما يصب في صالح الرياضة المصرية وتطويرها.

ونجحت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية في الانتصار لقرارات الجمعية العمومية التي كانت إجراءاتها سلمية تماما ولم يشوبها أي عوار قانوني وهو ما تأكد بالاعتماد الصادر اليوم الثلاثاء.

ياسر إدريس إدريس والفروسية والفروسية المصرية للوزير ▪ والفروسية المصرية ورسالة شكر للوزير

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