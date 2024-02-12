الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى أمريكى: الولايات المتحدة كانت على دراية بالعملية الإسرائيلية البرية فى رفح

العملية الإسرائيلية
العملية الإسرائيلية البرية في رفح

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تعاني من الغموض والتناقض، وأن ما يقوم به الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتناسب مع ما يقوله عن دعم حقوق الفلسطينيين.

وأكد شرقاوي، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن أمريكا كانت على دراية بالعملية البرية التي نفذتها إسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية، والتي استهدفت تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين، وأنها أعطت الضوء الأخضر لها، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد انتهاكًا للسيادة الفلسطينية والقانون الدولي.

ونفى شرقاوي ما تردد عن إغلاق معبر رفح من الجانب المصري، وقال إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان يبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، وأن المعبر كان مفتوحًا طوال الوقت، وأن العائق الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وكشف عن أن هناك أزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، وأن نحو مليون ونصف من الإسرائيليين هاجروا من البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت محرضة ومثيرة للفتنة.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى تدمير الدولة الفلسطينية وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يستغل الوضع الإقليمي والدولي لتحقيق أجندته الاستعمارية، مضيفًا أن نتنياهو يحاول أيضًا تغطية مشاكله الداخلية والقضائية بالتصعيد ضد الفلسطينيين.

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