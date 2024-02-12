الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استئناف القاهرة" تقرر إنشاء أقلام كتّاب للمحكمة ومأموريتها

محكمة استئناف القاهرة
محكمة استئناف القاهرة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرارًا حمل الرقم 27 لسنة 2024 بإنشاء أقلام كتاب محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها، إعمالاً بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وتضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، أن يتم التقرير بالطعن بالاستئناف من ذوي الشأن على احكام محاكم جنايات درجة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة امام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ومقر الإدارة الجنائية، وأن يكون الطعن بالاستئناف من ذوي الشأن وفقا لنماذج التقرير بالطعن بالاستئناف.

وتضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، والذي صدق عليه المستشار محمد عامر محمد جادو، تقيد تقرير الطعن بالاستئناف في الدفتر المعد لذلك بأرقام مسلسلة ويكون للتقرير أصل وصورة يودع الاصل بالقضية ويتم الاحتفاظ بالصورة، حيث يتم تسليمه للمحكمة ولا يتعدد رقم الاستئناف مهما تعدد الطاعنون.

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