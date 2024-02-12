أردوغان: الأوضاع في غزة على رأس المناقشات مع الرئيس السيسي الأربعاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القضايا بينها المجازر الإسرائيلية في غزة.

وأضاف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي:" إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة وكل يوم تتجاوز خط أحمر جديد"، معتبرًا الدول المتقدمة تقدم الدعم إلى إسرائيل بدلا من إيقاف مجازرها.

وأكد الرئيس التركي الذي يصل القاهرة بعد غد الاربعاء، أنه يبحث مع الرئيس السيسي الأوضاع في قطاع غزة وفرص التوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية.