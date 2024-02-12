تفاصيل زيارة نائب مجلس السيادة الانتقالى السودانى لجوبا

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقاراير، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيجري نائب رئيس المجلس، خلال الزيارة، لقاءً مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وأهمية توحيد المنابر.

وبحسب بيان الصفحة الرسمية عبر السوشيال ميديا، تتناول الزيارة أيضًا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.