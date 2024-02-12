الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل زيارة نائب مجلس السيادة الانتقالى السودانى لجوبا

مالك عقاراير
مالك عقاراير

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقاراير، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. 

وسيجري نائب رئيس المجلس، خلال الزيارة، لقاءً مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وأهمية توحيد المنابر.

وبحسب بيان الصفحة الرسمية عبر السوشيال ميديا، تتناول الزيارة أيضًا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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