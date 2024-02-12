وزير الدفاع والإنتاج يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

حضر المناقشة؛ الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد محمود صفي الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكرى والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمى لدارسى الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وفى نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث.

وأكد أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة؛ بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسئوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصرى على جميع الأصعدة.