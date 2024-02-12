حنفى جبالى يداعب النواب: خلاص وصلنا للحصة السابعة "كانت كئيبة وبنام فيها"

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مداعبة النواب، وذلك قبل مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الضريبة على الدخل فى الجلسة العامة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي مازحا: خلاص الحصة دى هي الأخيرة.. وهنا ضحك النواب.

وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: "فاكرين الحصة السابعة أيام المدرسة، كانت كئيبة جدا، وبنقعد نايمين ومش فاهمين حاجة". وتابع قائلا وسط ضحك النواب: "بس الحصة اللى جاية دي كويسة".

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم على عدد من القوانين الهامة لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للمواطنين، ومن بينها تبكير صرف العلاوات ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتعديل قانون التأمينات والمعاشات.

وكان قد بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.