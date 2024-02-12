من  حورية لـ قشطة.. راقصات أمام المحاكم بتهم التحريض علي الفسق والفجور

انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة فيديوهات وصور لراقصات يظهرن بملابس شفافة، مما أثار حفيظة المتابعين لتلك الصفحات، وقدمت ضدهم بلاغات للجهات المختصة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، مطالبين بحماية القيم والمبادئ الأسرية، وأقيمت دعاوي امام المحاكم للمطالبة بحبسهم بتهمة التعدي على قيم المجتمع المصري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مجموعة من الراقصات، قامت بانتهاك القوانين المصرية لتنظيم مهنة الرقص الشرقي، بما في ذلك مخالفة المواصفات الخاصة بشكل بدلة الرقص وأداء الرقص بطرق تثير الغرائز.

وفي التقرير التالي يستعرض "الدستور" أبرز الراقصات الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة التحريض علي الفسق والفجور.

"راقصة الساحل الشرير"

في يوم 19 نوفمبر 2023 ألقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية القبض على الراقصة "حورية " الملقبة براقصة الساحل الشرير وهي ترقص ببدلة رقص عارية في حفل استعراضي بالأسكندرية بعد تحرير بلاغ ضدها يتهمها بالرقص بأوضاع مخلة بقصد إثارة الغرائز، وبث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبعد إلقاء القبض عليها والتحقيق معها قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق وإحالتها إلى محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، التي أصدرت حكم في نهاية الشهر الماضي يقضي بحبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

شبكة دعارة بكباريه في العجوزة

وفي نوفمبر الماضي ألقت أجهزة الأمن العام القبض على راقصة مشهورة بالجيزة تدعى قشطة داخل كباريه بمنطقة العجوزة بتهمة إدارتها لشبكة دعارة داخل الكبارية تضم 8 سيدات.

وبعد مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفن بممارسة أعمال مخلة بالأداب مقابل مبلغ مادي قدره من 1000 إلي 2000 جنيه بالساعة وأن عمل قشطة كراقصة داخل الكباريه كان غطاء لعملها الحقيقي وهو ادارة شبكة لممارسة الرذيلة وبعد عرضهم علي النيابة أمرت نيابة العجوزة بإحالتهم إلى محكمة الجنح.

امبراطورة شارع الهرم

في اواخر العام الماضي القت الأجهزة الأمنية القبض علي سيدة تدعي نهي الدكر وراقصة تدعى جومانا بتلبس في وضع مخلـ في فيلا بمنطقة الهرم سيتي واتضح انهم على علاقة شاذة وكانت المتهمة نهي الدكر مطلوبة لدي الأمن فيما سبق بتهمة فتح ملهى ليلي بدون ترخيص وبعد التحريات اتضح ان المدعوة نهي الدكر تتاجر بالفتيات القاصرات وتشغيلهم بالدعارة وممارسة الفجور مع راغبي المتعة مقابل المال.

وبعد احالتهم إلي النيابة العامة أمرت نيابة الهرم بحبس المتهمة نهي الدكر 4 أيام علي ذمة التحقيق وأخلى سبيل الراقصة جومانا بكفالة 10 ألاف جنيه وإحالة المتهمة الأولي للمحكمة بتهمة الأتجار بالبشرو إدارتها لملهى ليلي بدون ترخيص التي بدورها امرت بتجديد حبسها 15يوم لمتابعة التحقيقات.

والجدير بالذكر أن قضايا "حورية" وقشطة" لم تكن القضايا الأولي من نوعها حيث ارتبطت اسماء الراقصات بمصر بالحبس والمثول امام المحاكم، من حكمت فهمي في الأربعينات، وتحية كاريوكا، وعايدة رياض للراقصة شمس وسما المصري وغيرهم من الراقصات الأجانب الذين اشتهرت اسمائهم في السنوات الماضية منهم صافينار وجوهرة الذين اتهموا ايضا بالتحريض علي الفسق والفجور ومنهم من لم يعمل بتصاريح.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة