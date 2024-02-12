توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالي العربي خلال عام 2024 مدفوعًا بتوقعات زيادة الناتج في 19 دولة عربية.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العربي بالأسعار الجارية بمقدار 95 مليار دولار خلال عام 2023، ليبلغ 3414 مليار دولار، وحققت 11 دولة عربية زيادة في حجم ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2023، فيما تراجع حجم الناتج في 10 دول أخرى.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت السعودية المقدمة باستحواذها على 31.3% من الناتج العربي بقيمة 1069.4 مليار دولار، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 509.2 مليارات دولار وبحصة 14.9%، ثم مصر ثالثًا بقيمة 398.4 مليار دولار وبحصة 11.7% من الإجمالي العربي.

وحل العراق في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 255 مليار دولار وبحصة 7.5% من الناتج العربي، تلته قطر بقيمة 235.5 مليار دولار وبحصة 6.9%، وحلت الجزائر والكويت في المرتبتين السادسة والسابعة بقيمتي 224.1 و159.7 مليار دولار وبحصتي %6.6 و4.7% على التوالي.

جدير بالذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قد توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العربي خلال عام 2024، كمحصلة لتوقع ارتفاع معدلات النمو في 16 دولة عربية خلال عام 2024 مقابل توقعات تراجعها في 5 دول أخرى.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها حصل الدستور على نسخة منه، أن هناك ١١ دولة عربية سجل نموها في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى من المتوسط العربي خلال عام 2023، وتصدرت ليبيا المقدمة بمعدل نمو قياسي بلغ %12.5 مقارنة بإنكماش قدره 9.6% عام 2022 وحلت جيبوتي ثانيا بمعدل بلغ %5% خلال عام 2023 تلتها موريتانيا بمعدل 4.5%، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي