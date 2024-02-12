حملات نظافة ورفع إشغالات مكبرة بشوارع قرى وأحياء الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.



جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة.



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.