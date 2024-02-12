الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

صورة لنقل الرهينتين
صورة لنقل الرهينتين إلى المستشفى

نفذت قوة إسرائيلية من الشاباك والجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة الخاصة في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين عملية إنقاذ نوعية لرهينتين من أسر حماس في قلب مدينة رفح، في عملية أُطلق عليها في إسرائيل اسم "اليد الذهبية".

حوالي الساعة 1:00 صباحًا، بدأت عملية تحرير الرهينتين الأرجنتينيتين، فرناندو مارمان ولويس نوربيتو هار، بعشرات الغارات الجوية ضد كتيبة الشابورا التابعة لحماس حتى لا يفهموا الهدف الحقيقي المتمثل في إنقاذ الرهائن، الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و70 عامًا. وكان قد تم التخطيط للعملية منذ فترة، ولكن تم إلغاؤها بشكل مستمر، حتى تمت الموافقة على العملية أخيرًا صباح الإثنين.

 وكان الرهائن محتجزين في الطابق الثاني من مبنى يخضع لحراسة مشددة وكذلك من قبل حراس إضافيين في المبنى المجاور، بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

تسلل القوة الإسرائيلية

دخلت القوات الإسرائيلية المجمع سرا واستخدمت المتفجرات والنيران الكثيفة ومعلومات استخباراتية وثيقة للغاية حول الموقع الدقيق للرهائن مقابل حراسهم لإنقاذ الرهينتين أن تتمكن حماس من قتلهما أولا، ومنذ لحظة الاختراق والدخول إلى الشقة، قامت قوات يمام الإسرائيلية بحماية لويس وفرناندو بجثتيهما، لتبدأ معركة نوعية، وتبادل كثيف لإطلاق النار في عدة مواقع في وقت واحد، مع العديد من نشطاء حماس.

وبعد ذلك، نقلت طائرة هليكوبتر الرهائن إلى مركز شيبا الطبي، حيث قيل إنهم في حالة جيدة، وأصيب جندي بجروح طفيفة، لكن لم يقتل أحد، وكانت منطقة الإنقاذ جزءًا من رفح القريبة من خان يونس.

من جانبه، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري عن عملية الإنقاذ، قائلًا: "كانت هذه عملية إنقاذ معقدة تحت النار في قلب رفح، بناءً على معلومات استخباراتية حساسة للغاية وقيمة من مديرية المخابرات وجهاز الأمن الإسرائيلي".

وفي نهاية بيانه، خاطب هاغاري أيضًا الرهائن المتبقين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس. وأضاف المتحدث "إلى جانب الإثارة، حتى هذا الصباح بعد عملية الإنقاذ الناجحة، لا ننسى للحظة أن 134 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة". وأضاف: أريد أن أخاطبكم هذا الصباح: إذا كنتم تستمعون إلي، فاعلموا أننا مصممون على إعادتكم إلى الوطن. ولن نتخلى عن أي فرصة لإعادتكم إلى الوطن".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين: "فرناندو ولويس- مرحبًا بعودتك إلى وطنك".

"أحيي مقاتلينا الشجعان على العمل الجريء الذي أدى إلى تحريرهم، إن استمرار الضغط العسكري حتى النصر الكامل هو وحده الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا، واختتم: "لن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".

رهينتين حماس إنقاذ قوة إسرائيلية اسر رفح

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