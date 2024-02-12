اتباع نظام غذائى جيد يساعد فى تحسين الصحة البدنية

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية أمران حاسمان للرفاهية العامة، إلا أن الصحة الجنسية يمكن أن تتأثر بعوامل خارجية مختلفة، وبالتالي فإن التعرف على هذه العوامل ومعالجتها يمكن أن يساعد الأفراد على التغلب على تحديات الصحة الجنسية وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

تعد الصحة الجنسية جانبًا أساسيًا من الصحة العامة والرفاهية لكلا الجنسين، ولكن في حين أن اتباع نظام غذائي جيد وتغذية صحية يساعد في تحسين الصحة البدنية، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى مثل الإجهاد وسوء التغذية، وخيارات نمط الحياة مثل التدخين، والاستخدام والمتغيرات البيئية مثل تلوث الهواء والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث المياه وبعض الأدوية، يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة الجنسية للفرد.

وأكدت الدكتورة أنجاليكا أتري، استشارية الطب النفسي وعلم الجنس وأخصائية التخلص من الإدمان، أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الحميمية، تلعب القدرة على التحمل الجنسي دورًا حيويًا في ضمان تجربة مرضية لكلا الشريكين، ناصحة بالآتى:

1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة النشاط البدني يعزز الدورة الدموية ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ما يسهم في تحسين القدرة على التحمل في السرير.

2. التواصل: يمكن أن تؤدي مناقشة الرغبات والتفضيلات بشكل مفتوح مع شريكك إلى اتصال أعمق وتجربة جنسية أكثر إرضاءً.

3. تقنيات الاسترخاء: ممارسة أساليب الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل، يمكن أن تخفف من قلق الأداء وتعزز حالة ذهنية أكثر استرخاءً خلال اللحظات الحميمية.

4. نمط حياة صحي: الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والنوم الكافي، وتجنب الإفراط في تناول الكحول أو التدخين، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القدرة على التحمل الجنسي.

وكشفت: بالإضافة إلى هذه النصائح، من المعروف أن بعض المكملات الغذائية مثل إل-أرجينين، والجينسنغ، وجذور الماكا تعمل على تحسين الأداء الجنسي عن طريق زيادة تدفق الدم وتحسين الرغبة الجنسية، ومع ذلك فمن الضروري استشارة أخصائي الجنس قبل دمج أي مكملات غذائية في روتينك، لأنها قد تتفاعل مع الأدوية الموجودة أو يكون لها آثار جانبية محتملة. في حين أن المكملات الغذائية يمكن أن تكمل الجهود المبذولة لزيادة القدرة على التحمل الجنسي، فمن الضروري دمجها مع عادات نمط الحياة الصحية والتواصل مع شريك حياتك للحصول على تجربة مرضية ودائمة في السرير.

5 نصائح للاستمرار لفترة أطول فى السرير وسلط الضوء على كيف يمكن للمكملات الغذائية أن تزيد من التوقيت.

نصيحة رقم 1: مارس الرياضة بانتظام واحصل على قسط كافٍ من النوم. ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كاف من النوم لا يحسن صحتك البدنية فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز القدرة على التحمل في غرفة النوم. تأكد من إعطاء الأولوية لهذين النشاطين في روتينك اليومي.

نصيحة رقم 2: توقف عن شرب الكحول والكافيين. يمكن أن يكون للكحول والكافيين تأثير سلبي على القدرة على التحمل الجنسي، الكحول مادة مثبطة يمكن أن تخفض مستويات هرمون التستوستيرون وتزيد التعب، في حين أن الكافيين منبه يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر، وكلاهما يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة على التحمل.

نصيحة رقم 3: تناول نظام غذائي متوازن. يعد اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة ضروريًا للحفاظ على القدرة الجنسية المثلى. حاول تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى خلل في الهرمونات، مما قد يكون له تأثير سلبي على القدرة على التحمل الجنسي.

نصيحة رقم 4: تناول المكملات الغذائية الصحيحة، بعض المكملات الغذائية لها تأثير إيجابي على القدرة على التحمل الجنسي. تشمل بعض الأمثلة فيتامين هـ، والزنك، والأرجينين، والبراهمي، والماكا. يمكن أن تساعد هذه المكملات على تحسين توازن الهرمونات في الجسم، مما يسهل على الرجال تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه.

نصيحة رقم 5: تحدث مع شريك حياتك. التواصل ضروري للعلاقات الصحية، بما في ذلك في غرفة النوم. التحدث مع شريكك حول احتياجاته وتفضيلاته يمكن أن يساعدك في معرفة كيفية إرضائه بشكل أفضل، يمكن أن يساعد أيضًا في خلق بيئة آمنة حيث يمكنك أن تشعر بالراحة في التعبير عن نفسك بحرية والصراحة فيما يتعلق باحتياجاتك، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين تواصلك بشكل عام ويؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل الجنسي على المدى الطويل.