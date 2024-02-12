الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: نقل وزير الدفاع الأمريكى أوستن إلى المستشفى

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجر جنرال بات رايدر، إن الوزير لويد أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، أمس الأحد، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف رايدر، في بيان مكتوب، أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه بالمستشفى.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر ويناير، واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونجرس في 29 فبراير عن وضعه الصحي.

وكان أوستن نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

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