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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

وزير الرياضة يهنئ
وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للتايكوندو

هنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لـ لتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي؛ بعد تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته إلي دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ من خلال التصفيات الأفريقية المقامة في داكار العاصمة السنغالية.

وأكد وزير الرياضة تمتعه بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان.

وتواصل د.أشرف صبحي مع رئيس البعثة المستشار محمد مصطفي للاطمئنان على البعثة وتهنئتها بعد تأهل لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو آية شحاته إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024  في ميزان -67 كجم بعد الفوز على بطلة النيجر ماديناتو موسى بنتيجة 2-0 في نصف نهائي والتي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل ميزان.

كما تأهل أحمد وائل نصار لأولمبياد باريس في وزن -68 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب مالي محمد فوفانا بنتيجة 2-1.

وبعد تأهل ثنائي التايكوندو أحمد وائل واية شحاتة رسميًا إرتفاع حصيلة المصريين المـتأهلين إلى أولمبياد باريس الى 93 لاعب ولاعبة في 17 رياضة.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين لأولمبياد باريس في التايكوندو ليصبح 3 لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة، إضافة إلى لاعب في الباراتايكوندو، حيث تأهل أحمد وائل نصار وآية شحاته وسيف عيسى حجز بطاقته الأولمبية من التصنيف الأولمبي، واللاعب عبد الرحمن عبد الرازق حجز المقعد البارالمبي.

الدكتور أشرف صبحي محمد مصطفى وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للتايكوندو الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته

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