"الأولمبية" تهنئ اتحاد التايكوندو بتأهل سيف عيسى لدورة الألعاب الأولمبية باريس

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو بعد حصول سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو على الميدالية الفضية لبطولة إفريقيا للكبار G4 المقامة في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار.

وتأهل سيف عيسى بتلك النتيجة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليكون التأهل للمرة الثانية على التوالي له لدورة الألعاب الأولمبية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أداء مميز واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات بفضل دعم ورعاية الدولة

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق، كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مشاركة منتخب الجمباز الفني آنسات في بطولة كومب لافيل بفرنسا خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل إصدار القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة.

واختار اتحاد الجمباز 6 لاعبات، وهم جودي أيمن وسيرين محمود وشمس يسري وجودي ياسر ودنا أحمد من أجل إختيار 3 لاعبات للسفر للمشاركة في البطولة.

ويرافق بعثة منتخب الجمباز الفني حكم ومدرب ورئيس بعثة ، ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الجمباز بالموافقة الفنية على المشاركة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.