الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شاهد.. ملك الأردن يشارك فى عملية إنزال مساعدات لأهالى غزة

الملك عبدالله
الملك عبدالله

شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، في عملية إنزال مساعدات جوًا في قطاع غزة.

وظهر الملك عبدالله، في مقطع فيديو لأحد الإنزالات الجوية للمساعدات لغزة.

على صعيد آخر، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في البيت الأبيض غدًا الاثنين، حسبما أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، كارين جان بيير، في اجتماع يأتي بلحظة حرجة في الحرب بعد أن رفضت إسرائيل اقتراحًا من حماس لوقف إطلاق النار.

وقال جان بيير إن الزعيمين سيناقشان العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن والصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك العمل على تعزيز دخول المساعدات الإنسانية لغزة والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم.

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مساعدات جوا قطاع غزة غزة الولايات المتحدة

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