برلماني: الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية في "أحلك الظروف"

أكد اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن اختزاله في كلمات يطلقها رؤساء أصابهم الخرف، موضحًا بأن الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية برفضه القاطع لتهجير الفلسطينين وتفريغ قضيتهم وأنقذ القضية في أحلك الظروف.

معبر رفح

وقال خلف الله، في تصريحات للمحررين البرلمانين إن الواقع والحقيقة تؤكد أن مصر فتحت معبر رفح دون قيد أو شرط على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة، لكن المشكلة أنه فنيًا كان يتعذر إدخال المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الآخر وأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح مرفوضة جملة وتفصيلًا.

دور مصر في دعم الفلسطينين

وشدد “خلف الله” أن دور مصر في دعم الفلسطينين والحصول على حقوقهم المشروعة كاملة لإقامة دولتهم المستقلة حتي حدود 67 مستمر ولن ينتهي وأن مصر لم تتخاذل ابدًا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين وعلى العكس مصر ضغطت بكل قوتها لتأمين ادخال المساعدات بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها فور دخولها، موضحًا أن أكبر دليل على ذلك الأمر أن مصر حددت في بياناتها مسبقا بأن ما يقرب من 80 % من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر حكومة وشعبًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري إن المشاورات المصرية السعودية مهمة في ضوء التطورات بالمنطقة وتزايد الأزمة وبمشاركة الرؤى والأهداف.

أضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، أنه ناقش تطورات في المنطقة وعلى رأسها ما يحدث في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية:“نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وتسهيل آلية دخولها”.