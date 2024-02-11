الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتوجه إلى دبي للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2024"

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

تلبيةً للدعوة المُوجّهة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.

جدول أعمال رئيس الوزراء 

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن  إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وتُعقد "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم،  لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

تلبية للدعوة الكريمة محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح