سقوط شخص من أعلى منزله بقرية بالدقهلية

كشف مصدر عن مصرع شخص، نتيجة سقوطه من علو داخل منزله، بإحدى قرى مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول جثمان شخص إلى مستشفى دكرنس، ادعاء سقوط من علو.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عبدالقادر سليمان صبح محمد، 55 عاما، مقيم قرية ميت شرف دائرة مركز دكرنس، نتيجة سقوطه من الطابق الثانى داخل مسقط المنزل، وإصابته بنزيف داخلى بالمخ أدى إلى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.