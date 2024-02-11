الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين سرقوا عامل بالإكراه في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد غيابيا؛ لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبدالسلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وسرقته.

وتبين من التحريات أنه حال سير المجني عليه «أ. س» عامل، بالطريق العام، فوجئ بالمتهمين كل من «ب.ا» و«ك.م» و«ج.ه»، يعترضون طريقه ويشهرون في وجه سلاحا أبيض «مطوه»، واعتدوا عليه محدثين إصابته.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 150 جنيها، وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق،و التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية معاقبة السجن المؤبد السرقة سلاح أبيض

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