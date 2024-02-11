مصرع 5 أشخاص فى انهيار مبنى بفاس فى المغرب

تسبب انهيار مبنى في مدينة فاس بالمغرب بمصرع 5 أشخاص، وفقما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وانهار المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق والواقع بالمدينة العتيقة بفاس، من جرّاء الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها البلاد في الساعات الأخيرة.

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ لانتشال ضحايا عالقين تحت الأنقاض وسط استنفار للسلطات المحلية في كافة أحياء المدينة العتيقة لفاس.

وفتحت السلطات المغربية تحقيقًا في الحدث للكشف عن ظروفه وملابساته.

وبحسب مواقع مغربية فقد تم نقل جثامين القتلى إلى المستشفى الإقليمي لفاس.