الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك الأردن يعلّق على خسارة "النشامى" لقب كأس آسيا

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منتخب بلاده على حلوله في المركز الثاني بكأس آسيا التي استضافتها الدوحة بعد خسارة "النشامى" النهائي أمام قطر، أمس السبت، بنتيجة 3-1.

وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرًا ورفيع المستوى.

وأضاف: "كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

واختتم منشوره قائلًا: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها، موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

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