السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يرفض مزاعم الرئيس الأمريكى

جريدة الدستور

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم السبت 10 فبراير ٢٠٢٤، رفضه التام تصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، التي حملت دعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولًا لقطاع غزة.

وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولا قبله، إنما هي حقيقة معروفة للجميع. ومن الغريب والملفت أن تغيب أو تُغَيّبْ عن رئيس الدولة الأكبر في العالم، أو أن يذكر عكسها.

وأكد مجلس الأمناء على أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقيًا حول الدور المصري، بل استخدام علاقات بلده الوثيقة بإسرائيل، لوقف عدوانها الدموي على غزة، ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة، وربما المخططة، في منطقة رفح الفلسطينية، والتي تنوي وتعد لاجتياحها، بما تضمه اليوم من نحو 1.3 مليون فلسطيني. وطالب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي بدلًا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة، أن يحل زائرًا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر التي ارتكبتها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة.

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

أحمد موسى يكشف عن أمنية إسرائيل: القادم هو الأخطر فى القضية الفلسطينية

22 فبراير.. برلمانى يعلن خبرًا سارًا للمصريين

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

نتنياهو فى مأزق.. و"الخلالى" تحذر من مخططاته الخبيثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح