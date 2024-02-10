السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المنسق الأممى للسلام: لا أستطيع تخيل الفظائع التى عاشتها الطفلة هند

الطفلة هند وطاقم
الطفلة هند وطاقم الإسعاف

قال المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط تور ويسلاند، مساء اليوم السبت، لا أستطيع تخيل الفظائع التي عاشتها  الطفلة الفلسطينية هند.

وأكد ويسلاند أن حالة هند المأساوية واحدة من حالات كثيرة تحدث أمام أعين العالم كله بغزة.

وشدد المنسق الأممي على أن كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق يجلب المزيد من المعاناة التي لا يمكن تحملها للأطفال في غزة.

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استشهاد طاقم الهلال الأحمر الفلسطينى المكلف بمهمة إنقاذ "الطفلة هند"

العثور على جثمان الطفلة هند رجب في تل الهوا

وصباح اليوم، أعلن العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قِبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان، (14 عامًا).

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استشهاد طاقم الإسعاف بعد فقد آثارهما لإنقاذ الطفلة منذ 12 يومًا

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالعثور على مركبة إسعاف تابعة لها، مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، مؤكدة استشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يومًا.

وقالت الجمعية، إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها إلى الموقع، حيث عُثر عليها على بُعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف الهلال الأحمر: "الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند".

المنسق الأممي غزة تل الهوا الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف

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