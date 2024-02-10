حكاية التوأم

خيم علينا الحزن والغضب العام منذ الخروج المبكر لفريقنا القومي المصري لكره القدم من كأس افريقيا والتي اقيمت احداثها في ساحل العاج ( كوت ديفوار).. هذه البطوله المحببه لنا هي البطوله رقم ٣٤ وقد فازت بها مصر من قبل ٧ مرات وكانت تأمل باحرازها للمره الثامنه هذا العام ولكن قدر الله وماشاء فعل فلم يفز الفريق المصري في الاربعه مباريات السهله التي لعبها امام فرق ضعيفه مثل موزمبيق وغانا وكاب فيردي واخيرا خروج امام الكونغو بركلات الترجيح.

ولتخفيف الغضب العارم كان لابد من اقاله الجهاز الفني بالكامل بقياده البرتغالي روي فيتوريا.

وتوفيرا للنفقات ولان ( احمد زي الحاج احمد) قرر اتحاد الكره اسناد مهمه الاداره الفنيه لجهاز مصري خالص.. وكانت حجته ان خمسه بطولات افريقيه من السبعه فزنا بها تحت اداره مصريه ( مراد فهمي عام ٥٧ ومحمود الجوهري عام ٩٨ وحسن شحاته ثلاثه مرات متتاليه اعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ ) وبطولتان فقط تحت اداره اجنبيه (المجرى جوزيف تيتكوس عام ١٩٥٩ ثم الويلزى مايك سميث عام ١٩٨٦.

وقع اختيار اتحاد الكره علي التوأم حسام وابراهيم حسن لاداره المنتخب فنيا في الفتره القادمه.. خاصه ان الوصول لكأس العالم اصبح سهلا للغايه بعد زياده الانديه المختاره من افريقيا الي ٩ دول.. وبديهي ان تكون مصر احدي الدول التسعه مهما كان اداؤها او مديرها الفني.. اعترض البعض علي التوأم بحجه ضعف اداؤهم الفني والنفسي وفشلهم في الحصول علي اي بطوله طوال تاريخهم التدريبي الطويل مع معظم الانديه المصريه ذات الاسم والتاريخ كالزمالك والمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي وبيراميدز وسموحه والمقاصه والمصريه للاتصالات. كذلك كثره العقوبات السلوكيه والاخلاقيه التي وقعها الاتحاد الافريقي والمصري عليهما سواء اثناء اللعب في الانديه او التدريب.

وبغض النظر عن الفشل الفني والخططي والسلوكي يتميز التوأم بالروح العاليه القتاليه والحماسه الزائده في الملعب وهو ما قد يفيد مؤقتا فريقنا القومي.

كل التوفيق لمصر وللمدير الفني الجديد ( والذي اتمني ان يرافقه دائما مشرفا علي سلوكياته وطبببا نفسيا ) لان كره القدم لها مفعول السحر في تعديل المزاج العام خصوصا للشعب المصري مهما كانت قسوه الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه.