الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد التواصل الاجتماعي يتصدون لمحاولات تشويه موقف مصر تجاه فلسطين

الفلسطينيين
الفلسطينيين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الـ24 ساعة الماضية، نقاشات واسعة حول الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، إثر محاولات إسرائيلية لتشويه هذا الموقف والتشكيك في دعم مصر للفلسطينيين.

وفي ظل هذه المحاولات، انتفض نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي للرد عليها وتصحيح المعلومات، مشيرين إلى الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقد تصدر هاشتاج "الرئاسة المصرية" قائمة الأكثر تداولًا، حيث نشر المغردون تغريدات تؤكد التزام مصر بحماية الفلسطينيين ومنع أي محاولات لتهجيرهم، مشيدين بمواقف الرئاسة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا النقاش في إطار الجهود المصرية لتعزيز السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسط تصميم على إفشال أي محاولات لفرض وقائع جديدة تهدد حقوق الفلسطينيين.

61% أعادوا التغريد بـ"الرئاسة المصرية"

باستخدام أدوات تحليل البيانات للتوصل إلى مدى التفاعل مع الهاشتاج، استخدمنا أداة "تويت بليندر"، حيث تم تحليل 200 تغريدة، خلال اليوم، السبت، وكانت النتيجة أن حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر بنسبة 61.50%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 28.50%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة التغريدات بنسبة 8.50 %، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات المنشورة بنسبة 2.50%.

تحليل 200 تغريدة

تغريد 6403 حساب في الـ24 ساعة الماضية

وباستخدام أداة "ريت تاج"، الذي قام بتحليل الهاشتاج خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم التغريد به موجب 4050 تغريدة، من 4190 تغريدة، وإعادة التغريد به كانت من 6403 حساب، وحصل على 3114 إعجاب، وتعرض لرؤيته 311.2 مليون شخص.

تحليل الهاشتاج خلال 24 ساعة

وبحسب الرسم البياني التالي، فإن التفاعل الإيجابي مع الهاشتاج كانت بشكل أكبر من التفاعل السلبي.

التفاعل الإيجابي والسلبي مع الهاشتاج

"البحر الأحمر" الأعلى بحثًا

وانتقلنا بعد ذلك للتحليل من خلال أداة "جوجل تريند"، وفيها نجد أن محافظة البحر الأحمر من أعلى المحافظات التي كانت بها عمليات بحث عن "الرئاسة المصرية"، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم سوهاج 88 عملية بحث في الدقيقة، ثم بني سويف 64 عملية بحث في الدقيقة، ثم الجيزة بموجب 46 عملية بحث في الدقيقة، تليها أسيوط بموجب 44 عملية بحث في الدقيقة.

وكانت ذروة البحث في السادسة من صباح اليوم، السبت، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

 

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